В Днепре на улице Россохова горел жилой дом

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в 19:09 на улице Россохова Чечеловского района города.
По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что возгорание возникло внутри одноэтажного жилого дома. Горела крыша и перекрытие дома на площади 90 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Огонь удалось потушить за полтора часа. Погибших и травмированных нет.
Недавно мы писали о том, что в Днепре на улице Набережная Победы пожарные спасли двух человек из пожара в доме.
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