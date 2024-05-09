В Днепре в частном детсаду, где заболели дети, нашли кишечную палочку и стафилокок

Госпотребслужба проверила частный детсад в Днепре, где накануне заболели дети. Адрес заведения не разглашают, но отмечают, что оно находится на левобережной части города.
Недавно несколько детей в частном детском саду заболели острой кишечной инфекцией. Специалисты Госпотребслужбы отобрали образцы готовых блюд, смывов из внешней среды, питьевой воды, чтобы провести бактериологические исследования.
В ходе ревизии был обнаружен ряд нарушений санитарных условий:
Есть также нарушения в сфере требований законодательства о пищевых продуктах:
Кроме того, по результатам лабораторных исследований образцов готовых блюд, смывов из внешней среды в детском заведении, из рук персонала и их спецодежды, посуды, оборудования выделены условно-патогенная микрофлора — Staphilococcus aureus и бактерии группы кишечной палочки.
В настоящее время детсад не работает. Представители Госпродпотребслужбы запретили на 10 дней открывать пищеблок. Возобновить работу кухни позволят только после того, как администрация заведения устранит обнаруженные нарушения.
Кроме того, должны ликвидировать все продукты, которые не соответствовали нормам и без маркировки. А это: 3,400 килограмма мяса телятины, 6,200 килограмма куриной печени, 30 куриных яиц, 3,500 килограмма свежих кабачков на пищеблоке детского учебного заведения.
Владельцам детсада также могут выписать штраф в размере десяти минимальных заработных плат. В Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области уже направили письмо о случаях заболевания острой кишечной инфекцией.
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