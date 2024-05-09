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У Дніпрі в приватному дитсадку, де захворіли діти, знайшли кишкову паличку та стафілокок

Сьогодні 11:09
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У Дніпрі тимчасово зачинили дитсадок, де знайшли кишкову паличку та стафілокок.

Новости Днепра про У Дніпрі в приватному дитсадку, де захворіли діти, знайшли кишкову паличку та стафілокок

Держспоживслужба перевірила приватний дитячий садок у Дніпрі, де напередодні захворіли діти. Адресу закладу не розголошують, але зазначають, що він знаходиться на лівобережній частині міста.

Нещодавно кілька дітей у приватному дитсадку захворіли на гостру кишкову інфекцію. Фахівці Держспоживслужби відібрали зразки готових страв, змивів із зовнішнього середовища, питної води, щоб провести бактеріологічні дослідження.

Під час ревізії виявили низку порушень санітарних умов:

  • порушення умов перебування дітей у закладі, зокрема принципів групової ізоляції;
  • не було погодженого з Держспоживслужбою меню для дітей;
  • відсутність технічної та облікової документації на справи та вироби;
  • не було щоденних медоглядів дітей та оцінки стану їхнього здоров’я ;
  • не було контролю за інфекційною захворюваністю;
  • відсутність медичної звітно-облікової документації;

Є також порушення у сфері вимог законодавства про харчові продукти:

  • відсутність документації, відповідно до якої здійснюється обіг харчових продуктів, відсутня державна реєстрація потужності;
  • не впроваджено систему управління безпечністю харчування НАССР;
  • на кухні були продукти невідомого походження;
  • проблеми з санітарно-гігієнічним станом кухонних приміщень;
  • порушення умов для миття та чищення кухонного та виробничого інвентарю, а також вимог щодо його використання за призначенням;
  • харчі не були захищені від забруднення, а також на кухні не стежили за їхніми умовами зберігання;
  • порушуються вимоги щодо харчових відходів;

Крім того, за результатами лабораторних досліджень зразків готових страв, змивів із зовнішнього середовища у дитячому закладі, з рук персоналу та їхнього спецодягу, посуду, обладнання виділено умовно-патогенну мікрофлору – Staphilococcus aureus та бактерії групи кишкової палички.

Новости Днепра про У Дніпрі в приватному дитсадку, де захворіли діти, знайшли кишкову паличку та стафілокок

Наразі дитсадок не працює. Представники Держпродспоживслужби заборонили на 10 днів відкривати харчоблок. Відновити роботу кухні дозволять тільки після того, як адміністрація закладу усуне виявлені порушення. 

Крім цього, мають ліквідувати всі продукти, які не відповідали нормам та були без маркування. Це зокрема: 3,400 кілограма м’яса телятини, 6,200 кілограма курячої печінки, 30 курячих яєць, 3,500 кілограма свіжих кабачків на харчоблоку дитячого навчального закладу.

Власникам дитсадка також можуть виписати штраф у розмірі десяти мінімальних заробітних плат. До Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області уже направили лист про випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію.

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Новости Днепра про У Дніпрі в приватному дитсадку, де захворіли діти, знайшли кишкову паличку та стафілококУкраїнська

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