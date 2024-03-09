В Днепре ночью во время ликвидации пожара чрезвычайники спасли 2 людей

Сегодня ночью в Днепре чрезвычайники спасли 2 человека во время ликвидации пожара.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в час ночи, на улице Набережная Победы Соборного района города Днепр.

На месте спасатели установили, что загорелся мусор в не эксплуатируемом здании.

В помещении находились мужчина, 1977 года рождения, и женщина 1992 года рождения.

Оба вывели на свежий воздух и передали врачам. Их госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом: отравление продуктами горения.

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