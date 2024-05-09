В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

На Запорожском шоссе патрульная полиция Днепропетровской области зафиксировала нарушение скоростного режима у водителя BMW и потребовала остановки, однако нарушитель ее проигнорировал.
Впоследствии один из экипажей смог остановить мужчину. Dо время общения у водителя были замечены признаки наркотического опьянения. По предложению пройти медосмотр мужчина отказался.
Также было установлено, что лицо ранее привлекалось к ответственности в Шевченковском суде Запорожья за управление в нетрезвом состоянии.
Владельца BMW отстранили от управления и составили административные материалы.
Напоминаем, мы писали о том, что в пригороде Днепра нетрезвая женщина усадила ребенка за руль квадроцикла: видео.
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