В Днепре водитель «под кайфом» убегал от патрульных

В Днепре патрульная полиция остановила водителя, после чего обнаружила у него признаки наркотического опьянения.

На Запорожском шоссе патрульная полиция Днепропетровской области зафиксировала нарушение скоростного режима у водителя BMW и потребовала остановки, однако нарушитель ее проигнорировал.

Впоследствии один из экипажей смог остановить мужчину. Dо время общения у водителя были замечены признаки наркотического опьянения. По предложению пройти медосмотр мужчина отказался.

Также было установлено, что лицо ранее привлекалось к ответственности в Шевченковском суде Запорожья за управление в нетрезвом состоянии.

Владельца BMW отстранили от управления и составили административные материалы.

Напоминаем, мы писали о том, что в пригороде Днепра нетрезвая женщина усадила ребенка за руль квадроцикла: видео.

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