У Дніпрі на вулиці Розсохова горів житловий будинок

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Інцидент стався о 19:09 на вулиці Розсохова Чечелівського району міста.
По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку. Горів дах та перекриття будинку на площі 90 кв. м, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Вогонь вдалося загасити за півтори години. Загиблих та травмованих немає.
Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги пожежники врятували двох людей з пожежі у будинку.
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