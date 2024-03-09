В результате утреннего удара россиян по Никопольщине погиб 16-летний парень

В результате утреннего удара врага по Никопольщине погиб 16-летний парень, еще один молодой человек в больнице.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Погиб 16-летний молодой человек. Еще один, 22 лет, в больнице. «Тяжелый». Это последствия утреннего удара россиян по Красногригорьевской общине на Никопольщине, — заявил глава ОВА.

Оккупанты обстреливали громаду из артиллерии. Была повреждена хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

Террористы… Убили ни в чем невинного юношу. Искалечили жизнь еще одной семье. Ярость, — добавил глава Днепропетровской ОВА.

Сегодня мы также сообщали о том, что защитники неба над Криворожским районом в эту ночь сбили пять беспилотников.

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