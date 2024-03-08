“Хазяйновитий” житель Дніпра тричі за тиждень обікрав один і той же магазин “Аврора”

У Дніпрі судили чоловіка, який за тиждень тричі обікрав один і той же магазин.

Наприкінці лютого винесли вирок жителю Дніпра, який чотири рази обікрав магазин “Аврора”.

Деталі стали відомі з вироку, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

Житель Дніпра, який вже мав судимість, протягом чотирьох днів 13, 14, 17 та 27 грудня 2023 року, обкрадав супермаркети “Аврора”, розташовані за адресою вул. Володимира Мономаха, буд. 9, та вул. Панікахи, буд. 75. За чотири дні чоловік вкрав товару на 6800 гривень.

У поле зору “хазяйновитого” крадія впали:

мультиметр,

гранули для чистки труб,

змінна губка для швабри,

рушник,

емаль універсальна,

аромадіфузор,

бездротова мишка та клавіатура,

«Bluetooth» навушники,

набір склянок та тарілок,

спрей проти випадіння волосся,

машинка для стрижки волосся,

відро господарське,

капсули для прання,

рукавички з підсвіткою,

термометр,

пістолет для силіконового клею,

брелок для ключів,

гірлянда декоративна,

набір шурупів,

тримач для кухонного інвентарю,

кухонний ніж,

набір фарб,

килим,

відкривачка для банок,

папір туалетний,

газовий балон,

молоток столярний,

освіжувач повітря,

туристичний рюкзак,

автомобільний аксесуар,

рукавички.

Також чоловік поцупив дзеркало для макіяжу, жіночий подарунковий набір, пінку для ванни, крем-смузі для тіла, засіб для зняття лаку, жіночі шкарпетки, хутрове жіноче взуття та скатертину. Усе це дніпрянин, ймовірно, збирався подарувати дружині.

Крім цього, чоловік понабирав шоколадки, батончики, арахіс, маршмелоу, драже, шоколадну фігурку-сюрприз, шоколадну пасту, приправу до шашлику, соєвий соус, желе та чай.

13 грудня чоловік забрав товару на 867 гривень, а коли схема спрацювала, то повернувся в той же магазин 14 грудня та набрався речей на 3 тисячі 321 гривню. Після цього зробив перерву та повернувся до “Аврори” на вулиці Володимира Мономаха та проніс повз каси збіжжя на 2 тисячі 160 гривень.

Наступного разу, 27 грудня, чоловік змінив локацію та вкрав товару на 2 тисячі 700 гривень з магазину “Аврора”, що на вулиці Панікахи, 75.

Під час суду чоловік визнав свою вину та розповів, як йому вдалося непомітно винести товару на 6800 гривень.

Дніпрянин набравши товару, йшов на касу самообслуговування, де пробивав речі, але потім підносив до термінала карту без грошей. Коли на екрані з’являлося повідомлення “недостатньо коштів”, він скасовував операцію і виходив з магазину з вкраденим товаром.

Суд визнав чоловіка винним призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Враховуючи, що він має судимість та не відбув попереднє покарання повністю, остаточний термін становить – 5 років та 1 місяць.

Також дніпрянин має сплатити державі понад 40 тисяч гривень.

Попереду ще апеляція, де чоловік може оскаржити рішення суду.

Читайте також:

Українська

Автор: