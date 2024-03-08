Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі в ніч на 8 березня хтось поцупив біля будинку сосну для подарунку

У Дніпрі в ніч на 8 березня хтось поцупив біля будинку сосну для подарунку

Сьогодні 13:21
просмотров

На 12 кварталі у ніч на 8 березня хтось поцупив сосну.

Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 8 березня хтось поцупив біля будинку сосну для подарунку

Дніпряни скаржаться на невідомих, які поцупили сосну біля їхнього будинку. За словами Viktoriia Zhuravlova, дерево висадили рік тому, але у ніч на 8 березня хтось викопав ялинку та забрав собі. Це сталося на 12 кварталі, а саме біля дому №36 на вулиці Сліпака.

Жителька будинку підозрює, що дерево поцупили для подарунка замість квітів на 8 березня і зробив це хтось, хто живе поруч.

Щоб в тих хто це зробив, руки висохли! І наша сосна не прижилася! Хтось вирішив зробити подарунок? Подарувати сосну, замість квітів? Вул. Сліпака, 36, ми рік тому висадили біля дому ялинку, щоб вона зростала та могла радувати. Якась мерзота сьогодні вночі її вкрала. Я дуже розлючена! І це явно хтось з тих, хто живе поряд. Якщо побачите у сусідів сосну, напишіть мені, будь ласка, я схожу в гості! – пише Viktoriia Zhuravlova у Facebook-спільноті “Райончик”. 

Дніпрянка зазначила, що ялинковий крадій приїздив на місце злочину з тачкою.

Та це явно хтось в приватний будинок вкрав, були з тачкою, тільки я ніяк не можу зрозуміти, як це можна було зробити, щоб ніхто не побачив, – розповідає містянка.

На фото, яке оприлюднила авторка допису видно, що сосна досить молода та низенька. Ймовірно саме через це крадіям вдалося втекти непоміченими з маленьким деревом на “кравчучці”.

Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 8 березня хтось поцупив біля будинку сосну для подарунку

Нагадаємо, на вулиці Осінній сусідські війни за ялинку вийшли на новий рівень. Там сосну пересаджують з двору у двір. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі в ніч на 8 березня хтось поцупив біля будинку сосну для подарункуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    МЗС підтвердило повернення до України Zara, Bershka, Pull&Bear та ін: чи чекати в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:59
    МЗС підтвердило повернення до України Zara, Bershka, Pull&Bear та ін: чи чекати в Дніпрі

    До України вперше після 24 лютого повернуться Zara, Bershka, Pull&Bear…

    На укритті в Дніпрі з’явилися гігантські лотоси (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    На укритті в Дніпрі з’явилися гігантські лотоси (ФОТО)

    У Дніпрі з'явилося ще одне яскраве укриття.

    Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили “клумбу з ніжками”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:50
    Святкова атмосфера на Калиновій: у Дніпрі помітили “клумбу з ніжками”

    Потрібно ж якось піднімати настрій у похмурий святковий день!

    У кальянній Кривого Рогу “на гарячому” затримали ділків, що за $12 тис переправляли чоловіків за кордон
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:20
    У кальянній Кривого Рогу “на гарячому” затримали ділків, що за $12 тис переправляли чоловіків за кордон

    Ділки якраз зустрічалися з потенційним клієнтом у кальянній, коли до…

    Наверх