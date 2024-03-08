У Дніпрі в ніч на 8 березня хтось поцупив біля будинку сосну для подарунку

На 12 кварталі у ніч на 8 березня хтось поцупив сосну.

Дніпряни скаржаться на невідомих, які поцупили сосну біля їхнього будинку. За словами Viktoriia Zhuravlova, дерево висадили рік тому, але у ніч на 8 березня хтось викопав ялинку та забрав собі. Це сталося на 12 кварталі, а саме біля дому №36 на вулиці Сліпака. Жителька будинку підозрює, що дерево поцупили для подарунка замість квітів на 8 березня і зробив це хтось, хто живе поруч.

Facebook-спільноті “Райончик”. Щоб в тих хто це зробив, руки висохли! І наша сосна не прижилася! Хтось вирішив зробити подарунок? Подарувати сосну, замість квітів? Вул. Сліпака, 36, ми рік тому висадили біля дому ялинку, щоб вона зростала та могла радувати. Якась мерзота сьогодні вночі її вкрала. Я дуже розлючена! І це явно хтось з тих, хто живе поряд. Якщо побачите у сусідів сосну, напишіть мені, будь ласка, я схожу в гості! – пише Viktoriia Zhuravlova у“Райончик”.

Дніпрянка зазначила, що ялинковий крадій приїздив на місце злочину з тачкою.

Та це явно хтось в приватний будинок вкрав, були з тачкою, тільки я ніяк не можу зрозуміти, як це можна було зробити, щоб ніхто не побачив, – розповідає містянка.

На фото, яке оприлюднила авторка допису видно, що сосна досить молода та низенька. Ймовірно саме через це крадіям вдалося втекти непоміченими з маленьким деревом на “кравчучці”.

Нагадаємо, на вулиці Осінній сусідські війни за ялинку вийшли на новий рівень. Там сосну пересаджують з двору у двір.

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