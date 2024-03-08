7 березня у Новомосковську провели в останню путь ветерана-захисника України Віктора Бондаренка. На жаль, нещодавно він трагічно загинув у ДТП.
Про це повідомив Сергій Рєзнік, міський голова Новомосковська.
За його словами, Віктор боронив нашу державу ще у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення чоловік разом з побратимами стояв за рідний Маріуполь, був одним з тих титанів, які тримали Азовсталь. Довелося йому побувати і у полоні.
Останні кілька років Віктор проживав у нашому місті. Мав родину та друзів, які його дуже любили. Ми безмежно вдячні Віктору за службу народу України та захист кордонів нашої держави, – написав Сергій Рєзнік.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Вічна слава Герою!
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