Важливо: як у Дніпрі 8 березня буде працювати громадський транспорт

Важлива інформація!

Сьогодні, 8 березня, незважаючи на свято, у Дніпрі всі маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що загалом на маршрути електротранспорту вийдуть 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 668 автобусів (з них 100 – великої місткості).

Якщо будуть якісь зміни – ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі анонсували масштабне відключення світла на 11-15 березня: перевірте свою адресу.

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