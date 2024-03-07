Кричала у вікно на 7 поверсі: у Кривому Розі 48-річна жінка хотіла вкоротити собі віку на очах у дитини

У Кривому Розі поліціянти переконали жінку не скоювати самогубство.

У четвер, 7 березня, у Кривому Розі в одному з будинків жінка погрожувала вкоротити собі віку. Вона неадекватно себе поводила біля відкритого вікна на 7 поверсі. У квартирі була її неповнолітня донька.

Як повідомили криворізькі поліціянти, 7 березня до них звернулися містяни та повідомили, що мешканка багатоповерхівки кричить, що збирається вистрибнути з вікна. На місці події копи з’ясували, що жінка зачинилася у квартирі та відмовляється відчиняти двері.

На місце також викликали “медиків”

Під час перемовин правоохоронці вмовили жінку впустити їх у квартиру. 48-річну жительку Кривого Рогу госпіталізували для проходження медичного обстеження.

З 12-річною дівчинкою, яка була в квартирі, все гаразд, вона зараз з дідусем.

Читайте також:

Українська

Автор: