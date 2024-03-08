У Дніпрі анонсували масштабне відключення світла на 11-15 березня: перевірте свою адресу

Це стосується абонентів Центральної енергетичної компанії.

У Дніпрі з 11 до 15 березня будуть вимикати світло. Це пов’язано з тим, що компанія ЦЕК буде проводити планові роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, 11 березня з 08:00 до 17:00 світла не буде за адресами:

вул. 152-ї Дивізії: 1, 3, 5;

вул. Киргизька: 10;

просп. Богдана Хмельницького: 103Б, 105, 107.

12 березня з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Звенигородська: 1-6, 7А, 9, 10, 11А, 12-23, 25, 27;

вул. Кисловодська: 2, 3, 4А, 5, 6А, 7-15, 16А, 17-25, 26А, 27-55, 57-65 (непарні);

вул. Козака Мамая: 35А, 37, 39А, 41, 43, 45, 46;

вул. Машинобудівна: 1-7, 8А, 9-12, 13А, 14, 16;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Тракторна: 1, 2А, 3-8, 9А, 10-15;

пров. Новомиргородський: 2А, 10, 12А;

пров. Пресовий: 2-16 (парні);

вул. Агрономічна: 1-11, 13-19 (непарні);

вул. Ангарська: 1-14;

вул. Астраханська: 1-6, 7А, 8-22;

вул. Ачинська: 1-9 (непарні);

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Відрадна: 1, 2А, 3-13;

вул. Гладкова: 38А;

вул. Говорова: 1А, 2А, 3-10, 12, 14, 16;

вул. Дніпровська: 1-11, 12А, 13/1, 14-20, 21А, 22;

вул. Екскаваторна: 1, 2А, 3-14, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Естонська: 1-24;

вул. Звенигородська: 1-6, 7А, 8-11, 12А, 13-49, 51, 53;

вул. Зоологічна: 1, 2А, 3-11, 12А, 13-30;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Калузька: 1-7, 8А, 9-12, 13А, 14А;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 3-19, 20А;

вул. Кисловодська: 2А, 3, 4А, 5, 6, 7А, 8-15, 16А, 17-55, 57-65;

вул. Козака Мамая: 1Б, 2А, 3, 5, 7Б, 9, 11А, 13А, 15А, 17, 19А, 21А, 23, 25, 27А, 29, 31А, 33А, 35-45 (непарні), 46;

вул. Костянтинівська: 1-16, 18;

вул. Ленська: 1-8, 9/1, 10-14;

вул. Майкопська: 1, 2, 4-29, 30Б, 31-63, 65, 67, 69;

вул. Макаренка: 1-14, 15А, 16-27, 29, 31;

вул. Марганцевська: 7, 9-20;

вул. Машинобудівна: 1-14, 16;

вул. Мирна: 1-29 (непарні);

вул. Монтажна: 1-22, 23А, 24-65, 66А, 67-73;

вул. Моцарта: 1-14;

вул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5А, 6-66, 67А, 68-92, 94-118 (парні);

вул. Павла Тичини: 1, 3, 5, 7;

вул. Пасічна: 1, 2Б, 3-19, 20А, 21-36, 38-42, 43А, 44-66, 68-82 (парні);

вул. Патріотична: 1-13 (непарні), 15А, 17, 19, 21;

вул. Перемоги: 1А, 2А, 3-22, 24-32, 34-112, 114-198 (парні);

вул. Печерська: 1, 2, 3А, 4-7, 9-17 (непарні);

вул. Подільська: 1, 3, 5, 7, 9А, 11, 13;

вул. Пресова: 1-13, 15, 17, 19-23, 25, 27, 35, 37;

вул. Привільна: 1-3, 4А, 5, 7А, 9-22;

вул. Серпнева: 1-7, 9, 11, 13А, 15А, 17-29 (непарні);

вул. Серпуховська: 1-14;

вул. Солідарна: 1А, 3, 4А, 5-15 (непарні);

вул. Софіївська: 18;

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Старобєльська: 1-12, 13А, 14А;

вул. Старова: 1-22;

вул. Сурська: 1-30, 32-38, 39А, 40-68, 69А, 70-96, 98-117, 119-129, 131-143 (непарні);

вул. Тракторна: 1, 2А, 3-8, 9А, 10-12, 13А, 14, 15;

вул. Уманська: 1-40, 42-66 (парні);

вул. Філатова: 1-5, 7;

вул. Чаплина Балка: 1-22, 24;

вул. Чорноморська: 1-12, 13А, 14-18, 19А, 20, 21А, 22-27, 29, 30А;

вул. Шпакова: 1, 2А, 3-14, 15А, 16-20, 21А, 22-30 (парні);

пров. Анжерський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;

пров. Новомиргородський: 2А, 10, 12А;

пров. Пожарського: 1-8, 10-16;

пров. Пресовий: 2-16 (парні);

пров. Студентський: 1-15, 17, 19;

проїзд Олександра Гальченка: 17.

13 березня з 08:00 до 17:00 за адресами:

вул. Автотранспортна: 8А.

З 09:00 до 17:00 за адресами:

вул. Гладкова: 22-32 (парні);

вул. Інженерна: 8, 10;

вул. Казакевича: 5, 7.

14 березня з 09:00 до 17:00 за адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 1, 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 4, 6, 6Д, 8, 11, 13, 17, 19А, 25-31 (непарні), 37;

вул. Інженерна: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118К, 119-135 (непарні), 142Г.

15 березня з 09:00 до 17:00 за адресами:

вул. Бориса Мозолевського: 11, 13, 15;

вул. Гладкова: 8, 11, 13, 17, 19А, 25, 27, 29, 31, 37;

вул. Інженерна: 2, 4, 6;

вул. Казакевича: 1-4;

вул. Козака Мамая: 30;

вул. Михайла Максимовича: 2, 4, 6-9;

просп. Богдана Хмельницького: 113, 115, 118К, 119-133 (непарні).

Зазначимо, сьогодні, 8 березня, з 8:00 до 17:00 у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії на вул. Незалежності (Титова), 18-А.

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