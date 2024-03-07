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  • 23-річна дівчина народила четверту дитину в “швидкій” по дорозі до лікарні в Кам’янському

23-річна дівчина народила четверту дитину в “швидкій” по дорозі до лікарні в Кам’янському

Сьогодні 20:51
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У Верхньодніпровському районі дівчина народила четверту дитину у "швидкій".

Новости Днепра про 23-річна дівчина народила четверту дитину в

Зранку 7 березня до Центральної обласної диспетчерської надійшов виклик із Верхньодніпровського району про пологи у 23-річної дівчини. На місце відправилася бригада “швидкої”. 

Це була вже четверта вагітність пацієнтки, розповіла завідувачка Кам’янської станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Приїхавши на виклик, фельдшери допомогли пацієнтці дістатися машини “швидкої” та повезли породіллю до лікарні. Втім, по дорозі в автомобілі у жінки почались стрімкі пологи і народилась здорова, доношена дівчинка.

Виконаний первинний туалет новонародженого, оброблена пуповина і в задовільному стані обох госпіталізовано до 9-го пологового будинку м. Кам’янське. Здоров’я їм і Миру. Медики спрацювали швидко і професійно, – розповіла медик.

З дівчинкою та її мамою все гаразд.

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