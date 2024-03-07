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Валерій Залужний отримав несподівану дипломатичну посаду

Сьогодні 19:29
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Ексголовнокомандувач ЗСУ стане послом в одній із країн-союзниць України.

Новости Днепра про Валерій Залужний отримав несподівану дипломатичну посаду

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ України.

У четвер, 7 березня 2024 року, Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередню згоду). Тепер чекають на відповідь Великобританії.  

Нагадаємо, у лютому Валерія Залужного відправили у відставку з посади Головнокомандувача Збройних сил України. У своєму зверненні Володимир Зеленський тоді повідомив, що запропонував Залужному залишитися в команді президента. Донині не було відомо, що саме буде робити ексголовнокомандувач. 

Попереднім послом у Британії був ексголова МЗС Вадим Пристайко, якого звільнили у липні 2023-го. На цій посаді він пропрацював три роки – з липня 2020.

Звільнення Пристайка сталося на тлі його критики у бік Володимира Зеленського, якому експосол дорікнув за “нездоровий сарказм” на адресу міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса. З липня 2023 Україна не мала офіційного посла у Британії.

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