Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт

Сегодня, 8 марта, несмотря на праздник, в Днепре все маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что всего на маршруты электротранспорта выйдут 220 единиц подвижного состава. Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» или в Telegram-боте.
Также по городу будут работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 668 автобусов (из них 100 — большой вместимости).
Если будут какие-то изменения — мы обязательно сообщим!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре анонсировали масштабное отключение света на 11-15 марта: проверьте свой адрес.
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