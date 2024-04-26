Ледь стоїть на ногах: у Броварах п’яний голова райради в’їхав у натовп – 4 людини постраждали

У Броварах на Київщині голова райради в'їхав у натовп людей.

У п’ятницю ввечері, у Броварах на Київщині, водій в’їхав у натовп людей на “зебрі”. Це сталося біля торговельного центру та закладу харчування. Чотири людини опинилися під колесами авто, а за повідомленнями очевидців, одного перехожого діставали з-під автівки.

У соцмережах опублікували відео, на якому видно водія, який ледь стоїть на ногах, та проходить перевірку драгером. За словами місцевих, це голова місцевої райдержадміністрації Володимир Майбоженко.

Прилад показав 2,31 проміле алкоголю, що 10 разів перевищує дозволену норму.

У Київській ОВА підтвердили, що ДТП спричинив голова райдержадміністрації Володимир Майбоженко. За словами начальника ОВА Руслана Кравченка, посадовця звільнять.

Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту. Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців – в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об’єктивному, неупередженому у розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі, – пише Кравченко.

У поліції також згодом прокоментували інцидент.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – дитина.

Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий. За ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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