Об’їжджайте : у Дніпрі на Донецькому шосе ускладнено рух

У п’ятницю, 26 квітня, у місті подекуди ускладнено рух.
Зокрема, є “тягнучка” по Донецькому шосе у напрямку правого берега.
Враховуйте інформацію та плануйте свій час заздалегідь! – повідомляються в Ситуаційному центрі Дніпра.
Раніше були проблеми з рухом в бік лівого берега через ДТП, але на цій ділянці шляху ситуація стабілізувалася.
Нагадаємо, відзавтра у Дніпрі закриють рух перехрестям з просп. Лесі України – як їздитиме транспорт.
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