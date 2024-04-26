Об’їжджайте : у Дніпрі на Донецькому шосе ускладнено рух

У Дніпрі вечірні затори.

У п’ятницю, 26 квітня, у місті подекуди ускладнено рух.

Зокрема, є “тягнучка” по Донецькому шосе у напрямку правого берега.

Враховуйте інформацію та плануйте свій час заздалегідь! – повідомляються в Ситуаційному центрі Дніпра.

Раніше були проблеми з рухом в бік лівого берега через ДТП, але на цій ділянці шляху ситуація стабілізувалася.

Нагадаємо, відзавтра у Дніпрі закриють рух перехрестям з просп. Лесі України – як їздитиме транспорт.

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