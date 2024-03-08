Юні хокеїсти з Дніпра стали чемпіонами молодіжної континентальної хокейної ліги

Вітаємо!

З 1 до 3 березня 2024 року у польському Сяноку пройшов заключний 4 раунд Молодіжної континентальної хокейної ліги у віковому дивізіоні U13!

Вихованці Cпортивної школи із зимових видів спорту – команда «Дніпро-2011» – одержали перемогу за результатом 6 поєдинків.

Про це повідомили в управлінні спорту міста Дніпра.

Зазначається, що турнір Міжнародної континентальної хокейної ліги розпочався у вересні 2023 року. У ньому грали вісім команд із Польщі, Словаччини та України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондо.

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