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  • Моторошна ДТП у Кривому Розі: рятувальники деблокували водійку з понівеченого автомобіля

Моторошна ДТП у Кривому Розі: рятувальники деблокували водійку з понівеченого автомобіля

Сьогодні 16:23
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У місті Кривий Ріг сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про Моторошна ДТП у Кривому Розі: рятувальники деблокували водійку з понівеченого автомобіля

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП сталася на вулиці Миколи Світальського Покровського району міста Кривий Ріг. 

Рятувальникам стало відомо, що всередині авто затиснута жінка.

Спеціалісти встановили, що легковий автомобіль виїхав за межі дорожнього покриття та здійснив зіткнення з деревом. Травмована водійка опинилася затиснута всередині транспортного засобу, – йдеться у дописі рятувальників.

В салоні на момент зіткнення перебував чоловік, та 8-річна дитина, яку госпіталізували до лікарні до прибуття співробітників ДСНС.

Водійку деблокували за допомогою гідравлічного інструменту та передали лікарям швидкої для подальшої госпіталізації.

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Новости Днепра про Моторошна ДТП у Кривому Розі: рятувальники деблокували водійку з понівеченого автомобіляУкраїнська

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