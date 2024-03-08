Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТП

7 марта в Новомосковске провели в последний путь ветерана-защитника Украины Виктора Бондаренко. К сожалению, недавно он трагически погиб в ДТП.
Об этом сообщил Сергей Резник, городской голова Новомосковска.
По его словам, Виктор защищал наше государство еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения мужчина вместе с побратимами стоял за родной Мариуполь, был одним из тех титанов, которые держали Азовсталь. Пришлось ему побывать и в плену.
Последние несколько лет Виктор проживал в нашем городе. Имел семью и друзей, которые его очень любили. Мы бесконечно благодарны Виктору за службу народу Украины и защиту границ нашего государства, — написал Сергей Резник.
Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная слава Герою!
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