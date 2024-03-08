Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТП

Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТП

Сегодня 10:00
просмотров

Светлая память!

Новости Днепра про Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТП

7 марта в Новомосковске провели в последний путь ветерана-защитника Украины Виктора Бондаренко. К сожалению, недавно он трагически погиб в ДТП.

Об этом сообщил Сергей Резник, городской голова Новомосковска.

По его словам, Виктор защищал наше государство еще в 2014 году. После полномасштабного вторжения мужчина вместе с побратимами стоял за родной Мариуполь, был одним из тех титанов, которые держали Азовсталь. Пришлось ему побывать и в плену.

Последние несколько лет Виктор проживал в нашем городе. Имел семью и друзей, которые его очень любили. Мы бесконечно благодарны Виктору за службу народу Украины и защиту границ нашего государства, — написал Сергей Резник.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Вечная слава Герою!

Читайте также:

Новости Днепра про Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТПУкраїнська Новости Днепра про Оборонял Мариуполь и прошел плен: на Днепропетровщине попрощались с защитником, который трагически погиб в ДТПРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт
    Новости Днепра
    Сегодня 08:26
    Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт

    Важная информация!

    23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского
    Новости Днепра
    Вчера 20:51
    23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского

    В Верхнеднепровском районе девушка родила четвертого ребенка в "скорой".

    Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела «Эпицентра» в Никополе (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Вчера 14:52
    Полицейские показали, что происходило в первые минуты после обстрела «Эпицентра» в Никополе (ВИДЕО)

    Бодикамеры полицейских зафиксировали первые минуты после российской атаки Никополя.

    Жители Днепра могут получить материальную помощь от города: при каких обстоятельствах и какие документы нужны
    Новости Днепра
    Вчера 14:42
    Жители Днепра могут получить материальную помощь от города: при каких обстоятельствах и какие документы нужны

    Полезная информация!

    Последние новости

    В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС
    В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС

    К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

    Сегодня 09:00
    6
    просмотров
    Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт
    Важно: как в Днепре 8 марта будет работать общественный транспорт

    Важная информация!

    Сегодня 08:26
    5
    просмотров
    Юные хоккеисты из Днепра стали чемпионами молодежной континентальной хоккейной лиги
    Юные хоккеисты из Днепра стали чемпионами молодежной континентальной хоккейной лиги

    Поздравляем!

    Сегодня 07:01
    4
    просмотров
    Погода на 8 марта: в Днепре будет облачно
    Погода на 8 марта: в Днепре будет облачно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    4
    просмотров
    Стало известно, когда срочники смогут уволиться в запас
    Стало известно, когда срочники смогут уволиться в запас

    Президент сообщил, когда срочники смогут демобилизоваться.

    Вчера 21:58
    2
    просмотров
    В Днепре на Лесе Украинки пылал дом
    В Днепре на Лесе Украинки пылал дом

    В Днепре горел жилой дом.

    Вчера 21:28
    5
    просмотров
    23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского
    23-летняя девушка родила четвертого ребенка в «скорой» по дороге в больницу Каменского

    В Верхнеднепровском районе девушка родила четвертого ребенка в "скорой".

    Вчера 20:51
    3
    просмотров
    Кричала в окно на 7 этаже: в Кривом Роге 48-летняя женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка
    Кричала в окно на 7 этаже: в Кривом Роге 48-летняя женщина хотела покончить с собой на глазах у ребенка

    В Кривом Роге полицейские убедили женщину не совершать самоубийство.

    Вчера 20:10
    2
    просмотров
    Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность
    Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность

    Экс-главнокомандующий ВСУ станет послом в одной из стран-союзниц Украины.

    Вчера 19:29
    6
    просмотров
    В Днепре из-за резкого похолодания появились ледяные кусты (ФОТО)
    В Днепре из-за резкого похолодания появились ледяные кусты (ФОТО)

    В Днепре появились ледяные кусты.

    Вчера 18:33
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх