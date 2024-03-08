Юные хоккеисты из Днепра стали чемпионами молодежной континентальной хоккейной лиги

Поздравляем!

С 1 по 3 марта 2024 года в польском Сяноке прошел заключительный 4 раунд Молодежной континентальной хоккейной лиги в возрастном дивизионе U13!

Воспитанники Спортивной школы по зимним видам спорта — команда «Днепр-2011» — одержали победу по результатам 6 поединков.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Отмечается, что турнир Международной континентальной хоккейной лиги начался в сентябре 2023 года. В нем играли восемь команд из Польши, Словакии и Украины.

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 25 медалей на Чемпионате Украины по таэквондо.

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