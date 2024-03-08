В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС

К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Сегодня утром на линию «101» сообщили о возгорании трехэтажного здания, которое не эксплуатируется, на улице Шевченко.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара, возникшего на первом и втором этажах здания. Горели деревянные конструкции и мусор на общей площади 100 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В 7:34 возгорание ликвидировали. Погибших и травмированных нет.

К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Лесе Украинки пылал дом.

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