В центре Днепра вспыхнул пожар на площади 100 квадратных метров: комментарий ГСЧС

Сегодня утром на линию «101» сообщили о возгорании трехэтажного здания, которое не эксплуатируется, на улице Шевченко.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению пожара, возникшего на первом и втором этажах здания. Горели деревянные конструкции и мусор на общей площади 100 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В 7:34 возгорание ликвидировали. Погибших и травмированных нет.
К тушению пожара привлекли 8 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Лесе Украинки пылал дом.
Читайте также:
Автор:
Поздравляем!
В Днепре горел жилой дом.
В Днепре появились ледяные кусты.
Задержали мужчину, избившего прохожего посреди центра Днепра.
Важная информация!
Поздравляем!
Хорошего дня, друзья!
Президент сообщил, когда срочники смогут демобилизоваться.
В Днепре горел жилой дом.
В Верхнеднепровском районе девушка родила четвертого ребенка в "скорой".
В Кривом Роге полицейские убедили женщину не совершать самоубийство.
Экс-главнокомандующий ВСУ станет послом в одной из стран-союзниц Украины.
В Днепре появились ледяные кусты.
Задержали мужчину, избившего прохожего посреди центра Днепра.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!