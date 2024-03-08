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  • У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНС

У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНС

Сьогодні 09:00
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До гасіння пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНС

Сьогодні вранці на лінію «101» повідомили про займання триповерхової будівлі, що не експлуатується, на вулиці Шевченка.

Рятувальники оперативно прибули на місце та приступили до гасіння пожежі, що виникла на першому та другому поверхах будівлі. Горіли дерев’яні конструкції та сміття на загальній площі 100 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

О 7:34 загорання ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

До гасіння пожежі залучили 8 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНС

Новости Днепра про У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Лесі Українки палав будинок.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНСУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра спалахнула пожежа на площі 100 квадратних метрів: коментар ДСНСРусский

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