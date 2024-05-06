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В пригороде Днепра пьяная женщина посадила ребенка за руль квадроцикла: видео

Сегодня 15:15
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В Telegram-каналах Днепра распространяется видео, на котором женщина с бутылкой в руках едет на квадроцикле по трассе с несовершеннолетним ребенком за рулем.

Квадроцикл выехал на встречную полосу, после чего между водителем автомобиля и женщиной возник спор относительно соблюдения правил дорожного движения. На слова «Моя сторона правая» водитель получил ответ: «Почему ты не выехал на левую?».

Обратите внимание на последствия подобных нарушений ПДД!
— Согласно ст. 126 ч. 2 Кодекса об административных правонарушениях управление несовершеннолетними наказывается штрафом в размере от 510 грн до 595 грн.
-Ст. 121 ч. 10 КоАП – нарушение правил перевозки детей – штраф 510 грн.
-Ст. 130 ч. 1 КоАП РФ – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 17 тыс. грн.
-Ст. 121 ч. 5 КоАП – нарушение правил использования ремней безопасности или мотоциклетных шлемов – 510 грн.
-Ст. 122 ч. 2 КоАП – при выезде на встречную полосу – 510 грн.
Будьте внимательны на дороге!

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