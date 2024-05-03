У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річ

У п’ятницю, 3 травня, центральні дороги Дніпра та набережна застрягли в заторах.
Зокрема, ускладнено рух при з’їзді з Нового мосту в напрямку центру Дніпра. Причина затору – аварія біля ТЦ “Новий центр”, на перехресті з вул. Королеви Єлизавети ІІ.
Попередньо, тут зіткнулися відразу три автівки. Обійшлося без постраждалих, але водії чекають на приїзд патрульних, які мають зафіксувати ДТП.
Також на Січеславській Набережній та Набережній Заводській є затори через ремонтні роботи. Дорожники оновлююють розмітку на автошляхах.
За можливості – об’їзжайте.
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