У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річ

Центр Дніпра застряг в заторах.

У п’ятницю, 3 травня, центральні дороги Дніпра та набережна застрягли в заторах.

Зокрема, ускладнено рух при з’їзді з Нового мосту в напрямку центру Дніпра. Причина затору – аварія біля ТЦ “Новий центр”, на перехресті з вул. Королеви Єлизавети ІІ.

Попередньо, тут зіткнулися відразу три автівки. Обійшлося без постраждалих, але водії чекають на приїзд патрульних, які мають зафіксувати ДТП.

Також на Січеславській Набережній та Набережній Заводській є затори через ремонтні роботи. Дорожники оновлююють розмітку на автошляхах.

За можливості – об’їзжайте.

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