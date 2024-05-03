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У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річ

Сьогодні 14:34
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Центр Дніпра застряг в заторах.

Новости Днепра про У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річ

У п’ятницю, 3 травня, центральні дороги Дніпра та набережна застрягли в заторах. 

Зокрема, ускладнено рух при з’їзді з Нового мосту в напрямку центру Дніпра. Причина затору – аварія біля ТЦ “Новий центр”, на перехресті з вул. Королеви Єлизавети ІІ.

Попередньо, тут зіткнулися відразу три автівки. Обійшлося без постраждалих, але водії чекають на приїзд патрульних, які мають зафіксувати ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річ

Також на Січеславській Набережній та Набережній Заводській є затори через ремонтні роботи. Дорожники оновлююють розмітку на автошляхах. 

Новости Днепра про У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річ

За можливості – об’їзжайте. 

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Новости Днепра про У Дніпрі центр міста застряг в заторах: у чому річУкраїнська

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