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Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность

Сегодня 19:29
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Экс-главнокомандующий ВСУ станет послом в одной из стран-союзниц Украины.

Новости Днепра про Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие). Теперь ждут ответа Великобритании.

Напомним, в феврале Валерия Залужного отправили в отставку с поста Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. В своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что предложил Залужному остаться в команде президента. До сих пор не было известно, что именно будет делать экс-главнокомандующий.

Предыдущим послом в Британии был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого уволили в июле 2023-го. В этой должности он проработал три года — с июля 2020 года.

Увольнение Пристайко произошло на фоне его критики в сторону Владимира Зеленского, которого экс-посол упрекнул за «нездоровый сарказм» в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. С июля 2023 Украина не имела официального посла в Британии.

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