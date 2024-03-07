Валерий Залужный получил неожиданную дипломатическую должность

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
В четверг, 7 марта 2024 года Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман (предварительное согласие). Теперь ждут ответа Великобритании.
Напомним, в феврале Валерия Залужного отправили в отставку с поста Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. В своем обращении Владимир Зеленский сообщил, что предложил Залужному остаться в команде президента. До сих пор не было известно, что именно будет делать экс-главнокомандующий.
Предыдущим послом в Британии был экс-глава МИД Вадим Пристайко, которого уволили в июле 2023-го. В этой должности он проработал три года — с июля 2020 года.
Увольнение Пристайко произошло на фоне его критики в сторону Владимира Зеленского, которого экс-посол упрекнул за «нездоровый сарказм» в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. С июля 2023 Украина не имела официального посла в Британии.
Читайте также:
Автор:
Это событие называют покушением на президента Зеленского.
В Украине придумали новый способ поддержки отечественного производителя.
В Украине новый главнокомандующий ВСУ.
Соответствующие законопроекты внесены на рассмотрение Верховной Рады.
В Днепре появились ледяные кусты.
В Украине уже несколько лет наравне с обычной бумажной трудовой книгой в ходу и цифровая трудовая книжка. Они не исключают друг друга, и работник одновременно может использовать и традиционную книжку, и цифровую ее версию. Также, помимо этого каждый сотрудник может…
Трамвай №12 "дал угла" на перекрестке улицы Фабра и проспекта Леси Украинки (ранее – Пушкина).
В Кривом Роге придумали оригинальные названия для "исчезающих" улиц.
Пиротехники ГСЧС изъяли авиабомбу!
Звание «почетный гражданин Екатеринослава» в городе начали присваивать с 1860-х годов. Чести удостаивались жители, внесшие большой вклад в развитие города или улучшение условий для его жителей. Получить это звание могли горожане разных сословий. До 1915 года в Екатеринославе почетными гражданами…
Бодикамеры полицейских зафиксировали первые минуты после российской атаки Никополя.
Полезная информация!
Крупнейший украинский портал ukr.net сообщил о масштабном сбое в работе.
Предварительно, у ребенка врачи диагностировали термические ожоги кистей и предплечий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!