На Днепропетровщине задержали гражданина Швейцарии: почему и что с ним будет дальше

6 марта в Новомосковске работники Государственной миграционной службы совместно с правоохранителями задержали гражданина Швейцарии — за нарушение правил пребывания в Украине.
Об этом сообщили в Главном управлении ГМС в Днепропетровской области.
Отмечается, что еще в августе 2023 года мужчина приехал в Украину по частным делам и не покинул страну в установленный разрешением срок.
Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пребывания в Украине указанного гражданина привлекли к административной ответственности и приняли решение о принудительном выдворении за пределы нашего государства, — сообщили в ГМС.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении.
Читайте также:
Автор:
Все под контролем!
Пострадавшую госпитализировали в больницу!
По "Эпицентру" в Никополе ударили сразу тремя снарядами.
В Никополе россияне полностью разрушили гипермаркет "Эпицентр".
Все под контролем!
В Днепре неизвестные вынесли из подъезда цветочные вазоны и картину.
Пострадавшую госпитализировали в больницу!
Хорошего дня, друзья!
Свою дверь продуктовый открыл еще в 1950-х и с тех пор сменил несколько названий.
По "Эпицентру" в Никополе ударили сразу тремя снарядами.
Резонансное дело направили в суд.
В Никополе россияне полностью разрушили гипермаркет "Эпицентр".
В Днепре женщина обнаружила под своей дверью два ведерка наркотиков.
В Никополе из-за артобстрела загорелся большой магазин.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!