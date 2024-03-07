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  • На Днепропетровщине задержали гражданина Швейцарии: почему и что с ним будет дальше

На Днепропетровщине задержали гражданина Швейцарии: почему и что с ним будет дальше

Сегодня 12:48
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Бывает и такое.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали гражданина Швейцарии: почему и что с ним будет дальше

6 марта в Новомосковске работники Государственной миграционной службы совместно с правоохранителями задержали гражданина Швейцарии — за нарушение правил пребывания в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении ГМС в Днепропетровской области.

Отмечается, что еще в августе 2023 года мужчина приехал в Украину по частным делам и не покинул страну в установленный разрешением срок.

Согласно действующему законодательству, за нарушение правил пребывания в Украине указанного гражданина привлекли к административной ответственности и приняли решение о принудительном выдворении за пределы нашего государства, — сообщили в ГМС.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре за день разоблачили 5 нелегалов из РФ, Узбекистана и Армении.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали гражданина Швейцарии: почему и что с ним будет дальшеУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали гражданина Швейцарии: почему и что с ним будет дальшеРусский

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