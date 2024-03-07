В Каменском горела квартира: ГСЧС-ники из огня спасли женщину

Сегодня утром на линию «101» сообщили о пожаре на улице Сергея Слисаренко в Каменском. Спасатели прибыли на место и выяснили, что возгорание возникло в квартире, которая расположена на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 3 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Во время ликвидации пожара ГСЧС-ники спасли 41-летнюю женщину — ее вынесли на свежий воздух и передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу.
К тушению пожара привлекли 10 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что ночью в Днепре на предприятии вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС.
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