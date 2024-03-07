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  • На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде далі

На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде далі

Сьогодні 12:48
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Буває і таке.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде далі

6 березня у Новомосковську працівники Державної міграційної служби спільно з правоохоронцями затримали громадянина Швейцарії – за порушення правил перебування в Україні.

Про це повідомили у Головному управлінні ДМС у Дніпропетровській області.

Зазначається, що ще у серпні 2023 року чоловік приїхав до України у приватних справах та не залишив країну в установлений дозволом термін.

Згідно з чинним законодавством, за порушення правил перебування в Україні зазначеного громадянина притягнули до адміністративної відповідальності та ухвалили рішення про примусове видворення за межі нашої держави, – повідомили у ДМС.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі за день викрили 5 нелегалів з РФ, Узбекистану та Вірменії.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде даліУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині затримали громадянина Швейцарії: чому та що з ним буде даліРусский

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