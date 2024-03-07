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  • “Готуються” до 8 березня: у Дніпрі невідомі з під’їзду поцупили картину та квіти (ВІДЕО)

“Готуються” до 8 березня: у Дніпрі невідомі з під’їзду поцупили картину та квіти (ВІДЕО)

Сьогодні 10:39
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У Дніпрі невідомі винесли з під'їзду вазони з квітами та картину.

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У Дніпрі активно готуються до 8 березня. І хоча під час війни це не вихідний, а звичайний робочий день, втім біля квіткових магазинів вже є маленькі черги. Багато хто справедливо більше не асоціює це свято тільки з квітами та весною, проте підготовка до “жіночого дня” йде повним ходом.

В одній із багатоповерхівок Дніпра невідомі нібито забрали квіти та картину зі сходового майданчика. На відео, яке поширили жителі будинку видно, що двоє молодиків поспіхом зайшли до під’їзду, піднялися наверх сходами та вийшли звідти з вазоном та картиною в руках.

Куди далі чоловіки на відео понесли “впольовані” речі – невідомо, але у мережі припустили, що картину та вазон комусь передарують.

Підготовка до 8 березня: вкрали квіти та картину, – коментують відео в тг-каналі.

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