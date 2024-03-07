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  • «Готовятся» к 8 марта: в Днепре неизвестные с подъезда украли картину и цветы (ВИДЕО)

«Готовятся» к 8 марта: в Днепре неизвестные с подъезда украли картину и цветы (ВИДЕО)

Сегодня 10:39
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В Днепре неизвестные вынесли из подъезда цветочные вазоны и картину.

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В Днепре активно готовятся к 8 марта. И хотя во время войны это не выходной, а обычный рабочий день, впрочем, у цветочных магазинов уже есть маленькие очереди. Многие справедливо больше не ассоциируют этот праздник только с цветами и весной, однако подготовка к «женскому дню» идет полным ходом.

В одной из многоэтажек Днепра неизвестные забрали цветы и картину с лестничной площадки. На видео, которое распространили жители дома, видно, что двое молодых людей поспешно зашли в подъезд, поднялись наверх по лестнице и вышли оттуда с вазоном и картиной в руках.

Куда дальше мужчины на видео понесли вещи – неизвестно, но в сети предположили, что картину и вазон кому-то передарят.

Подготовка к 8 марта: украли цветы и картину — комментируют видео в тг-канале.

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