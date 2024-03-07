На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Opel та Renault: троє постраждалих

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У середу, 6 березня, на автошляху М-30 “Знам’янка – Луганськ – Ізварине” поблизу села Жовте сталася жахлива аварія. Там зіткнулися Opel Omega та Renault Arkana.

Внаслідок ДТП постраждало 3 людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Водія легковика Opel Omega вилучено до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Водій та пасажир транспортного засобу Renault Arkana самостійно вийшли з понівеченої автівки, – зазначили у ДСНС.

Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС.

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