На Дніпропетровщині на трасі зіткнулися Opel та Renault: троє постраждалих

У середу, 6 березня, на автошляху М-30 “Знам’янка – Луганськ – Ізварине” поблизу села Жовте сталася жахлива аварія. Там зіткнулися Opel Omega та Renault Arkana.
Внаслідок ДТП постраждало 3 людини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Водія легковика Opel Omega вилучено до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Водій та пасажир транспортного засобу Renault Arkana самостійно вийшли з понівеченої автівки, – зазначили у ДСНС.
Усі обставини аварії будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС.
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