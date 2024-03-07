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  • Обвинувачується у злочині: на Дніпропетровщині розшукують 25-річного чоловіка

Обвинувачується у злочині: на Дніпропетровщині розшукують 25-річного чоловіка

Сьогодні 08:25
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про Обвинувачується у злочині: на Дніпропетровщині розшукують 25-річного чоловіка

Криворізькі правоохоронці з 16 лютого розшукують 25-річного Назара Сущенкова, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Прикмети: на вигляд 25 років, середньої статури, середнього зросту.

Якщо ви бачили цього чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 098-65-00-201, 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині правоохоронці розшукують 53-річну жінку, яка причетна до викрадення товару з магазину.

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Новости Днепра про Обвинувачується у злочині: на Дніпропетровщині розшукують 25-річного чоловікаУкраїнська

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