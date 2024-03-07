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  • Спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондо

Спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондо

Сьогодні 09:30
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Вітаємо з чудовим результатом!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондо

З 1 до 3 березня у Києві проходив Чемпіонат України з таеквондо. Спортсмени з Дніпра на цих змаганнях вибороли аж 25 медалей: 4 золоті, 11 срібних та 10 бронзових.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що серед призерів — вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств.

Вітаємо наших спортсменів та бажаємо їм нових перемог!

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондо

Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондо

Нагадаємо, раніше ми писали, що спортсменка з Дніпра виборола дві нагороди на чемпіонаті України з пауерліфтингу.

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Новости Днепра про Спортсмени з Дніпра вибороли 25 медалей на Чемпіонаті України з таеквондоУкраїнська

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