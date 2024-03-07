Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

На щастя, ніхто не постраждав.

Уночі на лінію «101» повідомили про пожежу на проспекті Слобожанському. Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло на території приватного підприємства в двоповерховій будівлі в цеху на другому поверсі. Горіло обладнання, сировина та готова продукція на площі 50 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Менше ніж за годину пожежу ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.

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