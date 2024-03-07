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  • Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Сьогодні 08:00
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На щастя, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Уночі на лінію «101» повідомили про пожежу на проспекті Слобожанському. Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло на території приватного підприємства в двоповерховій будівлі в цеху на другому поверсі. Горіло обладнання, сировина та готова продукція на площі 50 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

Менше ніж за годину пожежу ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Новости Днепра про Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Новости Днепра про Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

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Новости Днепра про Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНСУкраїнська

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