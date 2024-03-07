Уночі у Дніпрі на підприємстві спалахнула масштабна пожежа: коментар ДСНС

Уночі на лінію «101» повідомили про пожежу на проспекті Слобожанському. Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що займання виникло на території приватного підприємства в двоповерховій будівлі в цеху на другому поверсі. Горіло обладнання, сировина та готова продукція на площі 50 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.
Менше ніж за годину пожежу ліквідували.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 27 рятувальників та 7 одиниць техніки.
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