Матір, яка розбещувала та ґвалтувала дітей разом зі своїм хлопцем відправили під суд у Кривому Розі

Резонансну справу скерували до суду.

У Кривому Розі судитимуть матір та її співмешканця за розбещення, зґвалтування дітей та створення дитячої порнографії.

Про це йдеться на сайті прокуратури Дніпропетровщини.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно двох місцевих жителів за фактами розбещення, зґвалтування малолітніх дітей, виготовлення дитячої порнографії та примушування до її створення (частини 4, 6 статті 152, частина 2 статті 156, частина 4 статті 301-1 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що мати разом із співмешканцем, розбещували 1-річну доньку. Крім цього, жінка неодноразово ґвалтувала іншу свою 2-річну доньку. Вказані дії вона фіксувала на мобільний телефон, примушуючи малолітню до участі у створенні відео порнографічного характеру.

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