Ночью в Днепре на предприятии вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

Ночью на линию «101» сообщили о пожаре на проспекте Слобожанском. Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что возгорание возникло на территории частного предприятия в двухэтажном здании в цехе на втором этаже. Горело оборудование, сырье и готовая продукция на площади 50 кв. м.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Меньше чем за час пожар ликвидировали.
К счастью, никто не пострадал.
К месту вызова привлекли 27 спасателей и 7 единиц техники.
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