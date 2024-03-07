Ночью в Днепре на предприятии вспыхнул масштабный пожар: комментарий ГСЧС

К счастью, никто не пострадал.

Ночью на линию «101» сообщили о пожаре на проспекте Слобожанском. Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что возгорание возникло на территории частного предприятия в двухэтажном здании в цехе на втором этаже. Горело оборудование, сырье и готовая продукция на площади 50 кв. м.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Меньше чем за час пожар ликвидировали.

К счастью, никто не пострадал.

К месту вызова привлекли 27 спасателей и 7 единиц техники.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: