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  • Мать, которая развращала и насиловала детей вместе со своим парнем, отправили под суд в Кривом Роге

Мать, которая развращала и насиловала детей вместе со своим парнем, отправили под суд в Кривом Роге

Сегодня 20:37
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Резонансное дело направили в суд.

Новости Днепра про Мать, которая развращала и насиловала детей вместе со своим парнем, отправили под суд в Кривом Роге

В Кривом Роге будут судить мать и ее сожителя за развращение, изнасилование детей и создание детской порнографии.

Об этом говорится на сайте прокуратуры Днепропетровщины.

В суд направили обвинительный акт в отношении двух местных жителей по фактам развращения, изнасилования малолетних детей, изготовления детской порнографии и принуждения к ее созданию (части 4, 6 статьи 152, часть 2 статьи 156, часть 4 статьи 301-1 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что мать вместе с сожителем развращали 1-летнюю дочь. Кроме того, женщина неоднократно насиловала другую свою 2-летнюю дочь. Указанные действия она фиксировала на мобильном телефоне, заставляя малолетнюю к участию в создании видео порнографического характера.

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