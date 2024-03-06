«Эпицентр» загорелся в результате попадания сразу трех артиллерийских снарядов — РВА

По "Эпицентру" в Никополе ударили сразу тремя снарядами.

«Эпицентр» загорелся в результате попадания трех артиллерийских снарядов, уточнил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко в своем телеграмм-канале.

В результате обстрела и пожара торговый центр был разрушен.

К счастью, покупателей в здании не было, а персонал находился в укрытии в связи с воздушной тревогой. Сегодня руководитель ТЦ своими действиями спас жизнь многих работников и посетителей.

Около 15:25 в результате попадания трех артиллерийских снарядов произошло возгорание торгового центра в Никополе. В результате обстрела и пожара он был разрушен. К счастью, покупателей в здании не было, а персонал находился в укрытии в связи с воздушной тревогой. Сегодня управляющий ТЦ своими действиями спас жизнь многих работников и посетителей, — написал Евтушенко.

Напомним, в Никополе россияне уничтожили гипермаркет «Эпицентр». По словам очевидцев, снаряды попали в состав с краской, а затем огонь распространился на здание ТРЦ.

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