“Епіцентр” зайнявся в результаті влучання відразу трьох артилерійських снарядів – РВА

По "Епіцентру" в Нікополі вдарили відразу трьома снарядами.

Епіцентр зайнявся в результаті влучання трьох артилерійських снарядів, уточнив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму телеграм-каналі.

Внаслідок обстрілу та пожежі торговельний центр було зруйновано.

На щастя, покупців у будівлі не було, а персонал знаходився в укритті у зв’язку з повітряною тривогою. Тож сьогодні керівник ТЦ своїми діями врятував життя багатьох працівників та відвідувачів.

Близько 15.25 в результаті влучання трьох артилерійських снарядів сталося займання торгового центру в Нікополі. Внаслідок обстрілу та пожежі його було зруйновано. На щастя, покупців у будівлі не було, а персонал знаходився в укритті у зв’язку з повітряною тривогою. Тож сьогодні управляючий ТЦ своїми діями врятував життя багатьох працівників та відвідувачів, – написав Євтушенко.

Нагадаємо, у Нікополі росіяни знищили гіпермаркет “Епіцентр”. За словами очевидців, снаряди влучили у склад з фарбою, а потім вогонь розповсюдився на будівлю ТРЦ.

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