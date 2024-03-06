“Епіцентр” зайнявся в результаті влучання відразу трьох артилерійських снарядів – РВА

Епіцентр зайнявся в результаті влучання трьох артилерійських снарядів, уточнив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму телеграм-каналі.
Внаслідок обстрілу та пожежі торговельний центр було зруйновано.
На щастя, покупців у будівлі не було, а персонал знаходився в укритті у зв’язку з повітряною тривогою. Тож сьогодні керівник ТЦ своїми діями врятував життя багатьох працівників та відвідувачів.
Близько 15.25 в результаті влучання трьох артилерійських снарядів сталося займання торгового центру в Нікополі. Внаслідок обстрілу та пожежі його було зруйновано. На щастя, покупців у будівлі не було, а персонал знаходився в укритті у зв’язку з повітряною тривогою. Тож сьогодні управляючий ТЦ своїми діями врятував життя багатьох працівників та відвідувачів, – написав Євтушенко.
Нагадаємо, у Нікополі росіяни знищили гіпермаркет “Епіцентр”. За словами очевидців, снаряди влучили у склад з фарбою, а потім вогонь розповсюдився на будівлю ТРЦ.
Читайте також:
Автор:
У Нікополі росіяни вщент зруйнували гіпермаркет "Епіцентр".
У Нікополі через артобстріл загорівся великий магазин.
Будь ласка, будьте обережні на дорогах!
На Дніпропетровщині може з'явитися крематорій.