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  • У Дніпрі жінка виявила під дверями своєї квартири два відерця наркотиків

У Дніпрі жінка виявила під дверями своєї квартири два відерця наркотиків

Сьогодні 19:23
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У Дніпрі жінка виявила під своїми дверима два відерця наркотиків.

Новости Днепра про У Дніпрі жінка виявила під дверями своєї квартири два відерця наркотиків

Патрульним зателефонувала жінка, яка повідомила, що під дверима її квартири хтось залишив два відерця з “травкою”.

Мешканка Новокодацького району розповіла, що виявила в будинку підозрілі речі. Вона побачила через вічко дверей, як невідомий чоловік щось залишив на сходах та пішов геть.

Коли патрульні прибули на виклик, вони знайшли біля дверей квартири два пластикові відерця. В одному із них лежала речовина рослинного походження, в іншому – сліп-пакети для фасування, пластикові контейнери, ваги та фасовані згортки з чимось, схожим на наркотики.

В одному із відерець лежав телефон.

Інспектори оглянули будинок та подвір’я поруч, але невідомого, який приніс речі не знайшли. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка у присутності понятих вилучила рослинну речовину, телефон та 87 сліп-пакетів.

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Новости Днепра про У Дніпрі жінка виявила під дверями своєї квартири два відерця наркотиківУкраїнська

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