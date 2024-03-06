В Днепре женщина обнаружила под дверью своей квартиры два ведерка наркотиков

В Днепре женщина обнаружила под своей дверью два ведерка наркотиков.

Патрульным позвонила женщина, которая сообщила, что под дверью ее квартиры кто-то оставил два ведерка с «травкой».

Жительница Новокодацкого района рассказала, что обнаружила в доме подозрительные вещи. Она увидела через глазок двери, как неизвестный мужчина что-то оставил на лестнице и ушел.

Когда патрульные прибыли по вызову, они нашли у дверей квартиры два пластиковых ведерка. В одном из них лежало вещество растительного происхождения, в другом – слип-пакеты для фасовки, пластиковые контейнеры, весы и фасованные свертки с чем-то, похожим на наркотики.

В одном из ведерок лежал телефон.

Инспекторы осмотрели дом и двор рядом, но неизвестного, который принес вещи, не нашли. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, которая в присутствии понятых изъяла растительное вещество, телефон и 87 слип-пакетов.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: