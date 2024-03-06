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  • На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

Сьогодні 12:39
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Рятувальники ліквідували займання.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

Сьогодні російські окупаційні війська вчергове атакували Нікополь.
 
У результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горіли дах і перекриття. Площа займання склала 30 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

Новости Днепра про На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

Внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що опівночі у Дніпровському районі пролунав вибух: коментар ОВА.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінкаУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінкаРусский

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