На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

Сьогодні російські окупаційні війська вчергове атакували Нікополь.
У результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горіли дах і перекриття. Площа займання склала 30 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
Внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що опівночі у Дніпровському районі пролунав вибух: коментар ОВА.
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Чоловіку вже повідомили про підозру.
Ці пташки можуть співати годинами!
Будь ласка, не робіть так!
Тепер дніпрянина будуть судити.