На Дніпропетровщині після чергового обстрілу виникла пожежа: постраждала літня жінка

Рятувальники ліквідували займання.

Сьогодні російські окупаційні війська вчергове атакували Нікополь.



У результаті ворожого удару зайнявся житловий будинок – горіли дах і перекриття. Площа займання склала 30 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Внаслідок обстрілу постраждала 76-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, раніше ми писали, що опівночі у Дніпровському районі пролунав вибух: коментар ОВА.

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