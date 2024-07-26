У Дніпрі прогнозують різке похолодання: синоптики назвали дату

У це важко повірити, але в Дніпрі очікується значне похолодання. Після спеки, яка ще протримається на вихідних, у вівторок, 30 липня, температура повітря опуститься до +20. Цьому передуватимуть зливи та грози, які накриють місто 29 липня.
Прохолода протримається до кінця наступного тижня, а повернення спеки, за словами синоптиків, планується на 4 серпня. Тому насолоджуйтесь, якщо втомилися від +30.
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