“Я нікого не вбивав. З нею я нічого не робив”: підозрюваний у вбивстві Фаріон житель Дніпра дав коментар ЗМІ

Підозрюваний у вбивстві Фаріон відповів на питання журналістів та заявив, що "нічого не робив з Фаріон".

Підозрюваний у вбивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон дніпрянин В’ячеслав Зінченко після суду з обрання йому запобіжного заходу заявив, що не визнає своєї провини, пише РБК-Україна.

На питання, що він робив у Львові в день вбивства Фаріон, намагався переконувати, що в місті “є більш цікаві міста”, але Львів виявився для нього “нудним”.

Як ставиться до Фаріон В’ячеслав не знає та “нічого з нею не робив”. Після цього підозрюваний роздратовано закликав журналістів ставити “цікавіші запитання”.

“Нічого я з нею не робив. Це не я. Все”, – заявив Зінченко, не стримуючи роздратування.

При цьому хлопець відмовився коментувати своє ставлення до неонацистських рухів, оскільки він нібито “не готовий публічно висловлювати свої думки щодо цього питання”.

Окремо журналісти попросили підозрюваного Зінченка прокоментувати, яке його ставлення до Росії.

“Я ставлюся не до Росії, як до окремої держави, тому що я історією Росії цікавився дуже поверхово. Я можу прокоментувати, як я ставлюся до Путіна (російського диктатора Володимира Путіна), до всього режиму. Ставлюся до нього максимально негативно. Нічого спільного з ним мати не хочу, не мав і не збираюсь мати”, – відповів підозрюваний.

На більш детальні питання про посилку з Дніпра, чи оренду квартир обвинувачений відповідав без конкретики.

З батьками після затримання не спілкувався. Свою реакцію на емоційні питання доньки Фаріон у залі суду Зінченко вважає нормальною, зокрема й те, що показував їй язика.

“Я вважаю, що я нікого не вбивав. З Фаріон я нічого не робив. На цьому мої коментарі про Фаріон закінчені”, – заявив він.

Також хлопець підтвердив, що він “замовляв схожі окуляри та панамку, які зображені на фото підозрюваного”.

Читайте також:

Українська

Автор: