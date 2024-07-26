У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

У Першу світову в Катеринославі виготовляли власний йод.

У роки Першої Світової у Катеринославі розташовувалося унікальне виробництво йоду з морських водоростей. Створив його Лев Володимирович Писаржевський. Про цю сторінку історії нагадали у Facebook-спільноті “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.

Річ у тому, що раніше російська імперія отримувала йод з Німеччини. А з початком війни постачання зі зрозумілих причин припинилося. Але у цього медикаменту гостро потребували шпиталі. Професор Гірного інституту Лев Писаржевський разом з катеринославським хіміком Аверкієвим розробили технологію та створили лабораторію з виробництва йоду з морських водоростей. Їх пароплавом доставляли в Катеринослав.

Виробництво розташовувалось поблизу Феодосійських казарм – зараз це територія Університету внутрішніх справ на проспекті Науки. За перші 7 місяців роботи нове підприємство виготовило 80 кг чистого йоду.

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