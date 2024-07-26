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  • У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

Сьогодні 20:50
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У Першу світову в Катеринославі виготовляли власний йод.

Новости Днепра про У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

У роки Першої Світової у Катеринославі розташовувалося унікальне виробництво йоду з морських водоростей. Створив його Лев Володимирович Писаржевський. Про цю сторінку історії нагадали у Facebook-спільноті “История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск”.

На фото працівники станції із професором Л.В. Писаржевським та старшим лаборантом Н.Д. Аверкієвим.

Новости Днепра про У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

Річ у тому, що раніше російська імперія отримувала йод з Німеччини. А з початком війни постачання зі зрозумілих причин припинилося. Але у цього медикаменту гостро потребували шпиталі. Професор Гірного інституту Лев Писаржевський разом з катеринославським хіміком Аверкієвим розробили технологію та створили лабораторію з виробництва йоду з морських водоростей. Їх пароплавом доставляли в Катеринослав.

Новости Днепра про У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

На фото вище досвідчена станція з дослідження та добування йоду з морських водоростей. На світлині видно працівника біля реторти для відгону йоду.

Виробництво розташовувалось поблизу Феодосійських казарм – зараз це територія Університету внутрішніх справ на проспекті Науки. За перші 7 місяців роботи нове підприємство виготовило 80 кг чистого йоду.

Новости Днепра про У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

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Новости Днепра про У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фотоУкраїнська Новости Днепра про У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фотоРусский

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