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  • Конфлікт закінчився різаниною: на Дніпропетровщині чоловік намагався вбити дружину

Конфлікт закінчився різаниною: на Дніпропетровщині чоловік намагався вбити дружину

Сьогодні 11:28
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Чоловіку вже повідомили про підозру.

Новости Днепра про Конфлікт закінчився різаниною: на Дніпропетровщині чоловік намагався вбити дружину

У неділю, 3 березня, о 14:35 на лінію «102» повідомили, що біля одного з приватних будинків у Марганці стоїть закривавлена жінка. На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Як вони з’ясували, в себе вдома відпочивали 56-річний чоловік та його 48-річна дружина. В якийсь момент між ними виникла сварка, в ході якої фігурант наніс своїй обраниці декілька ударів ножем. На щастя, жінці вчасно надали медичну допомогу.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Нападника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя злочину вилучили.

4 березня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали, що судитимуть жителя П’ятихаток, який зґвалтував та вбив одинадцятикласницю.

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Новости Днепра про Конфлікт закінчився різаниною: на Дніпропетровщині чоловік намагався вбити дружинуУкраїнська

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