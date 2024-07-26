У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання

У Дніпрі чергова хвиля відключень боржників.

З 29 липня до 2 серпня фахівці КП “Дніпроводоканал” припинять водопостачання боржникам приватного сектору Самарського та Новокодацького районів, а також мешканцям багатоквартирних будинків у в Шевченківському районі міста. Це планові заходи, пов’язані з несплатою послуг, повідомили в місцевому водоканалі.

Загальна сума боргу мешканців багатоквартирних будинків Шевченківського району складає 627 851,67 грн. Даним абонентам-боржникам буде відключено послугу водовідведення:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 12 8 156 599,40 2 Шевченківський вул. Квартальна, буд. 16 7 243 248,50 3 Шевченківський вул. Козака Мамая, буд. 10 7 228 003,77

Сума боргу мешканців приватного сектору Самарського та Новокодацького районів перед підприємством становить 717 522,95 грн.

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн 1 Самарський вул. Дрогобицька 1 24 497,88 2 Самарський вул. Сачанівська 1 4 167,90 3 Самарський вул. Козацька 2 14 486,07 4 Самарський вул. Польова 1 4 661,05 5 Новокодацький просп. Металургів 2 117 367,92 6 Новокодацький вул. Ковельська 2 46 810,39 7 Новокодацький пров. Білокурівський 2 75 696,54 8 Новокодацький вул. Білоріченська 1 34 147,64 9 Новокодацький вул. Демократична 3 78 029,50 10 Новокодацький вул. Канадська 2 71 961,38 11 Новокодацький вул. Київська 1 12 475,33 12 Новокодацький вул. Олега Ольжича 1 87 217,61 13 Новокодацький вул. Катерини Білокур 1 36 284,09 14 Новокодацький (Таромське) вул. Громадянська 1 11 669,54 15 Новокодацький (Таромське) вул. Промислова 1 3 976,67 16 Новокодацький (Таромське) пров. Робітничий 1 4 019,13 17 Новокодацький (Таромське) пров. Лісовий 1 11 030,31 18 Новокодацький (Таромське) вул. Кошова 1 4 100,05 19 Новокодацький (Таромське) вул. Євгена Жандарова 2 11 519,67 20 Новокодацький (Таромське) вул. Батальйонна 1 5 634,78 21 Новокодацький (Таромське) вул. Григорія Сковороди 1 3 802,70 22 Новокодацький (Таромське) вул. Козирева 1 4 930,56 23 Новокодацький (Таромське) пров. Роблений 1 5 018,63 24 Новокодацький (Таромське) вул. Футбольна 1 6 475,73 25 Новокодацький (Таромське) вул. Олімпійська 1 3 834,33 26 Новокодацький (Таромське) вул. Роблена 1 5 399,45 27 Новокодацький (Таромське) вул. Старий шлях 1 8 099,34 28 Новокодацький (Таромське) вул. Коханівська 1 9 855,80 29 Новокодацький (Таромське) вул. Славна,26 1 5 090,91 30 Новокодацький (Таромське) вул. Ямпольська,46

Уникнути відключень можна або сплативши борг, або оформивши договір з реструктуризації.

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