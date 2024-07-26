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  • У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання

У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання

Сьогодні 21:57
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У Дніпрі чергова хвиля відключень боржників.

Новости Днепра про У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання

З 29 липня до 2 серпня фахівці КП “Дніпроводоканал” припинять водопостачання боржникам приватного сектору Самарського та Новокодацького районів, а також мешканцям багатоквартирних будинків у в Шевченківському районі міста. Це планові заходи, пов’язані з несплатою послуг, повідомили в місцевому водоканалі.

Загальна сума боргу мешканців багатоквартирних будинків Шевченківського району складає 627 851,67 грн. Даним абонентам-боржникам буде відключено послугу водовідведення:

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 128156 599,40
2Шевченківськийвул. Квартальна, буд. 167243 248,50
3Шевченківськийвул. Козака Мамая, буд. 107228 003,77

 

Сума боргу мешканців приватного сектору Самарського та Новокодацького районів перед підприємством становить 717 522,95 грн.

№ з/пРайонАдресаКількість абонентівСума боргу, грн
1Самарськийвул. Дрогобицька124 497,88
2Самарськийвул. Сачанівська14 167,90
3Самарськийвул. Козацька214 486,07
4Самарськийвул. Польова14 661,05
5Новокодацькийпросп. Металургів2117 367,92
6Новокодацькийвул. Ковельська246 810,39
7Новокодацькийпров. Білокурівський275 696,54
8Новокодацькийвул. Білоріченська134 147,64
9Новокодацькийвул. Демократична378 029,50
10Новокодацькийвул. Канадська271 961,38
11Новокодацькийвул. Київська112 475,33
12Новокодацькийвул. Олега Ольжича187 217,61
13Новокодацькийвул. Катерини Білокур136 284,09
14Новокодацький (Таромське)вул. Громадянська111 669,54
15Новокодацький (Таромське)вул. Промислова13 976,67
16Новокодацький (Таромське)пров. Робітничий14 019,13
17Новокодацький (Таромське)пров. Лісовий111 030,31
18Новокодацький (Таромське)вул. Кошова14 100,05
19Новокодацький (Таромське)вул. Євгена Жандарова211 519,67
20Новокодацький (Таромське)вул. Батальйонна15 634,78
21Новокодацький (Таромське)вул. Григорія Сковороди13 802,70
22Новокодацький (Таромське)вул. Козирева14 930,56
23Новокодацький (Таромське)пров. Роблений15 018,63
24Новокодацький (Таромське)вул. Футбольна16 475,73
25Новокодацький (Таромське)вул. Олімпійська13 834,33
26Новокодацький (Таромське)вул. Роблена15 399,45
27Новокодацький (Таромське)вул. Старий шлях18 099,34
28Новокодацький (Таромське)вул. Коханівська19 855,80
29Новокодацький (Таромське)вул. Славна,2615 090,91
30Новокодацький (Таромське)вул. Ямпольська,46

 

Уникнути відключень можна або сплативши борг, або оформивши договір з реструктуризації. 

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