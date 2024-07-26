У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання

З 29 липня до 2 серпня фахівці КП “Дніпроводоканал” припинять водопостачання боржникам приватного сектору Самарського та Новокодацького районів, а також мешканцям багатоквартирних будинків у в Шевченківському районі міста. Це планові заходи, пов’язані з несплатою послуг, повідомили в місцевому водоканалі.
Загальна сума боргу мешканців багатоквартирних будинків Шевченківського району складає 627 851,67 грн. Даним абонентам-боржникам буде відключено послугу водовідведення:
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Шевченківський
|вул. Квартальна, буд. 12
|8
|156 599,40
|2
|Шевченківський
|вул. Квартальна, буд. 16
|7
|243 248,50
|3
|Шевченківський
|вул. Козака Мамая, буд. 10
|7
|228 003,77
Сума боргу мешканців приватного сектору Самарського та Новокодацького районів перед підприємством становить 717 522,95 грн.
|№ з/п
|Район
|Адреса
|Кількість абонентів
|Сума боргу, грн
|1
|Самарський
|вул. Дрогобицька
|1
|24 497,88
|2
|Самарський
|вул. Сачанівська
|1
|4 167,90
|3
|Самарський
|вул. Козацька
|2
|14 486,07
|4
|Самарський
|вул. Польова
|1
|4 661,05
|5
|Новокодацький
|просп. Металургів
|2
|117 367,92
|6
|Новокодацький
|вул. Ковельська
|2
|46 810,39
|7
|Новокодацький
|пров. Білокурівський
|2
|75 696,54
|8
|Новокодацький
|вул. Білоріченська
|1
|34 147,64
|9
|Новокодацький
|вул. Демократична
|3
|78 029,50
|10
|Новокодацький
|вул. Канадська
|2
|71 961,38
|11
|Новокодацький
|вул. Київська
|1
|12 475,33
|12
|Новокодацький
|вул. Олега Ольжича
|1
|87 217,61
|13
|Новокодацький
|вул. Катерини Білокур
|1
|36 284,09
|14
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Громадянська
|1
|11 669,54
|15
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Промислова
|1
|3 976,67
|16
|Новокодацький (Таромське)
|пров. Робітничий
|1
|4 019,13
|17
|Новокодацький (Таромське)
|пров. Лісовий
|1
|11 030,31
|18
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Кошова
|1
|4 100,05
|19
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Євгена Жандарова
|2
|11 519,67
|20
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Батальйонна
|1
|5 634,78
|21
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Григорія Сковороди
|1
|3 802,70
|22
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Козирева
|1
|4 930,56
|23
|Новокодацький (Таромське)
|пров. Роблений
|1
|5 018,63
|24
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Футбольна
|1
|6 475,73
|25
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Олімпійська
|1
|3 834,33
|26
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Роблена
|1
|5 399,45
|27
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Старий шлях
|1
|8 099,34
|28
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Коханівська
|1
|9 855,80
|29
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Славна,26
|1
|5 090,91
|30
|Новокодацький (Таромське)
|вул. Ямпольська,46
Уникнути відключень можна або сплативши борг, або оформивши договір з реструктуризації.
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