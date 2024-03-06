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У Дніпропетровській області хочуть збудувати крематорій

Сьогодні 13:36
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На Дніпропетровщині може з'явитися крематорій.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області хочуть збудувати крематорій

Наразі в Україні діють три крематорії: у Києві (з 1975), Харкові (1977) та Одесі (1988). У Луцьку, Дніпрі та Львові вони не добудовані або знаходяться на етапі проєктування. Існують також приватні фірми, які готові допомогти з похованням, але їхні можливості обмежені.

Під час сесії Павлоградської міської ради 5 березня депутати надали згоду на залучення інвестора з проєктування і будівництва крематорію на території громади. Забудовника обиратимуть на конкурсних засадах.

За словами міського голови Павлограда Анатолія Вершини, наразі є потенційний інвестор, який готовий звести крематорій, за межами міста, але на території земель Павлоградської міської ради, пише Павлоград.dp.ua.

На сьогодні це питання актуально. Найближчий крематорій — це в Одесі. Колись був і в Харкові. Багато людей записуються, везуть туди тіла рідних… Якщо є інвестор — ми розробимо процедуру і запропонуємо державно-приватне партнерство, – зауважив мер.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі представили проєкт крематорію.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області хочуть збудувати крематорійУкраїнська

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